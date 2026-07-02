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Министр образования пожелал абитуриентам успеха на Единых национальных экзаменах
02.07.2026 11:07
Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе пожелал абитуриентам успехов на Единых национальных экзаменах.
Как отметил министр, он уверен, что труд, старание и целеустремлённость абитуриентов принесут достойные результаты.
«Дорогие абитуриенты, желаю вам успехов на Единых национальных экзаменах!
Уверен, что ваш труд, старания и целеустремлённость принесут достойные результаты. Каждый экзамен — это важный шаг к новым возможностям и будущим успехам.
Мы сделаем всё, чтобы обеспечить вам здоровую и комфортную академическую среду, в которой вы сможете в полной мере раскрыть свои возможности.
Верю, что благодаря своему упорству и целеустремлённости вы достигнете поставленных целей и своими знаниями, профессионализмом и достижениями прославите нашу Родину», — говорится в обращении министра.
В Грузии Единые национальные экзамены начались 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе и завершатся 22 июля экзаменом по физике.
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