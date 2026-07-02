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Министр образования пожелал абитуриентам успеха на Единых национальных экзаменах


02.07.2026   11:07


Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе пожелал абитуриентам успехов на Единых национальных экзаменах.

Как отметил министр, он уверен, что труд, старание и целеустремлённость абитуриентов принесут достойные результаты.

«Дорогие абитуриенты, желаю вам успехов на Единых национальных экзаменах!

Уверен, что ваш труд, старания и целеустремлённость принесут достойные результаты. Каждый экзамен — это важный шаг к новым возможностям и будущим успехам.

Мы сделаем всё, чтобы обеспечить вам здоровую и комфортную академическую среду, в которой вы сможете в полной мере раскрыть свои возможности.

Верю, что благодаря своему упорству и целеустремлённости вы достигнете поставленных целей и своими знаниями, профессионализмом и достижениями прославите нашу Родину», — говорится в обращении министра.

В Грузии Единые национальные экзамены начались 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе и завершатся 22 июля экзаменом по физике.


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