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Шио III встретился с третьим послом Франции Оливье Курто


03.07.2026   10:37


В Патриархии Грузии Святейший и Блаженнейший, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский и Митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии Оливье Курто.

По информации Патриархии Грузии, во встрече приняли участие хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодоре (Чуадзе), руководитель отдела внешних связей Патриархии, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе), секретарь Католикоса-Патриарха, протоиерей Михаил Ботковели, а также руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

«Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Посол поздравил Предстоятеля Грузинской православной церкви с интронизацией на Патриарший престол и лично передал поздравление правительства Франции. Католикос-Патриарх поблагодарил посла и правительство Франции за поздравления.

В ходе встречи обсуждались исторические и культурные связи между Грузией и Францией, была подчеркнута важность отношений между двумя странами.

Со своей стороны, гость отметил, что Франция поддерживает мир в Грузии, ее суверенитет и продолжение культурно-образовательного сотрудничества.

В завершение встречи Предстоятель Грузинской Православной Церкви вручил гостю юбилейный крест, созданный к 1700-летию провозглашения христианства государственной религией Грузии», — говорится в сообщении.


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