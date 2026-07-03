Бокучава рассказала об встинных мотивах смены руководства в ЕНД в 2024 году

03.07.2026 14:02





Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Тина Бокучава заявила, что за отставкой ее предшественника Левана Хабеишвили стояли политические мотивы, а не проблемы со здоровьем. Это заявление фактически подтвердило слова основателя партии Михаила Саакашвили и обнажило глубокий кризис управления в рядах оппозиции накануне истечения полномочий самой Бокучава в июле.



«Я сменила Левана Хабеишвили. Общественность помнит причину, которую мы назвали — состояние здоровья… Спустя два года я считаю, что должна быть искренней с народом. Вы помните, что Левана фактически пытали, никого бы не удивило, что ему потребовалось бы определенное время на реабилитацию, на лечение, но реальной была не эта причина», — сказала Бокучава в эфире телеканал Formula.



Леван Хабеишвили объявил об отставке с должности председателя ЕНД в июне 2024 года. Тогда официальной причиной называли состояние здоровья политика — за месяц до событий Хабеишвили был жестоко избит на протестной акции в Тбилиси силовиками. В тот же день партия утвердила Тину Бокучаву на посту председателя, а Хабеишвили продолжал возглавлять политсовет ЕНД.



Бокучава принесла общественности извинения за то, что партийные лидеры «не были искренними» в момент кадровых перестановок. По ее словам, если бы ЕНД сразу раскрыла истинные причины, она бы настояла на проведении прямых всеобщих выборов руководства.



«У меня не было такого уровня мандата легитимности со стороны общества, чтобы даже по тем вопросам, которые были для меня принципиальными, идти наперекор основателю партии, внутрипартийным группам или другим людям, которые в разные периоды могли не разделять необходимость реформ внутри партии», — сказала она.



Ранее кулуарные механизмы смены власти в ЕНД публично раскрыл находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили. В интервью TV Pirveli он признал, что партийная верхушка решила заменить Хабеишвили прямо перед парламентскими выборами из-за давления со стороны так называемого «светского бабла». Эту группу раздражало незнание Хабеишвили английского языка и его простой стиль общения.



Саакашвили отметил, что партия сделала ставку на Бокучава, получившую образование на Западе, однако и это не помогло заручиться поддержкой «элиты». Экс-президент также добавил, что в июле, когда у Бокучава истечет срок полномочий, партия «в любом случае» должна будет избрать другого руководителя.



Ситуацию внутри ЕНД обостряет и публичный спор вокруг кандидатуры будущего лидера. В июне Саакашвили объявил, что предложил этот пост известной телеведущей Нануке Жоржолиани. Бокучава поспешила назвать эти сообщения «политическими сплетнями». Тем не менее, уже на следующий день экс-президент повторно заявил, что Жоржолиани остается его основным кандидатом на пост председателя.



Внутренняя борьба за лидерство в «Едином национальном движении» едва не стала перманентной после парламентских выборов 2020 года:



Декабрь 2020 года: Пост председателя покинул Григол Вашадзе, возглавлявший партию на протяжении трех лет. В конце того же месяца сторонники ЕНД избрали новым руководителем Нику Мелия, который набрал 64% голосов.

Ноябрь 2022 года: Группа партийных функционеров потребовала проведения досрочных выборов и реорганизации политсовета, с чем Мелия согласился.



Январь 2023 года: Внутрипартийное голосование выиграл Леван Хабеишвили, обойдя Нику Мелия, который получил 40% голосов.



Июнь 2024 года: Хабеишвили объявил об уходе с должности за четыре месяца до парламентских выборов. За полтора года его руководства партией рейтинги ЕНД упали более чем в два раза — с 25% до 9,6%.



Под управлением Тины Бокучава ЕНД набрало на выборах 2024 года 10,16 %,что стало худшим результатом партии с момента ее создания в начале 2000-х.



Источник: Новости - Грузия

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