ALDE: Правящая партия Грузии превратила свое управление в последний оплот и сателлита России

03.07.2026 17:39





По итогам двухдневной конференции, проходящей в Вене, политическая группа ALDE намерена принять резолюцию по Грузии.



Согласно проекту резолюции, который предоставила «Интерпрессньюс» входящая в политическую семью ALDE партия «Дроа», «в то время, когда широкий регион сокращает влияние России, правящая партия Грузии превратила свое управление в последний оплот и сателлита для России в Восточной Европе».



В проекте резолюции отмечается, что ALDE признает непоколебимую приверженность грузинского народа своему стремлению стать членом Евросоюза.



В проекте резолюции выражается обеспокоенность серией арестов, проведённых в последнее время, как в отношении политиков, так и участников акций. В этом контексте в резолюции упоминаются врач Георгий Чахунашвили, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, а также генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



В проекте резолюции ALDE призывает лидеров Европейского союза и европейские государства ввести персональные санкции как против тех, кто ответственен за демократический откат и тяжелые нарушения прав человека в Грузии, так и против сетей, поддерживающих и финансирующих «режим Иванишвили».



ALDE также рекомендует сохранять четкое разделение между режимом и населением Грузии и не отменять безвизовый режим для граждан страны. Принятие резолюции по Грузии ALDE планирует завтра, 4 июля.





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