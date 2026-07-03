|
|
|
ALDE: Правящая партия Грузии превратила свое управление в последний оплот и сателлита России
03.07.2026 17:39
По итогам двухдневной конференции, проходящей в Вене, политическая группа ALDE намерена принять резолюцию по Грузии.
Согласно проекту резолюции, который предоставила «Интерпрессньюс» входящая в политическую семью ALDE партия «Дроа», «в то время, когда широкий регион сокращает влияние России, правящая партия Грузии превратила свое управление в последний оплот и сателлита для России в Восточной Европе».
В проекте резолюции отмечается, что ALDE признает непоколебимую приверженность грузинского народа своему стремлению стать членом Евросоюза.
В проекте резолюции выражается обеспокоенность серией арестов, проведённых в последнее время, как в отношении политиков, так и участников акций. В этом контексте в резолюции упоминаются врач Георгий Чахунашвили, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, а также генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
В проекте резолюции ALDE призывает лидеров Европейского союза и европейские государства ввести персональные санкции как против тех, кто ответственен за демократический откат и тяжелые нарушения прав человека в Грузии, так и против сетей, поддерживающих и финансирующих «режим Иванишвили».
ALDE также рекомендует сохранять четкое разделение между режимом и населением Грузии и не отменять безвизовый режим для граждан страны. Принятие резолюции по Грузии ALDE планирует завтра, 4 июля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна