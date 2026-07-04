Георгий Вашадзе: Безвизовый режим для граждан Грузии должен быть сохранен

04.07.2026 15:12





Гражданам Грузии обязательно должен быть сохранён безвизовый режим. Что касается дальнейшей реакции со стороны национальных правительств и Брюсселя, то всё это изложено в резолюции, которая в итоге будет принята, и все смогут с ней ознакомиться, — заявил в Вене лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, принимающий участие в съезде ALDE.



По его словам, для них было важно, чтобы граждане Грузии не пострадали из-за действий «Грузинской мечты», которые он назвал наносящими ущерб стране.



«Гражданам Грузии обязательно должен быть сохранён безвизовый режим. Что касается дальнейшей реакции со стороны национальных правительств и Брюсселя, то всё это изложено в резолюции, которая в итоге будет принята, и все смогут с ней ознакомиться.



Для нас было крайне важно, чтобы граждане Грузии не пострадали из-за разрушительных действий «Грузинской мечты».



В прошлом году я, Зура [Джапаридзе] и Элене [Хоштария], которая до сих пор находится в заключении, направляли обращения из тюрьмы. Сейчас все встречают нас и поздравляют с освобождением, однако всем также известно, что нам вновь угрожают арестом.



Впереди серьёзная борьба за нашу победу», — заявил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





