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Георгий Вашадзе: Безвизовый режим для граждан Грузии должен быть сохранен


04.07.2026   15:12


Гражданам Грузии обязательно должен быть сохранён безвизовый режим. Что касается дальнейшей реакции со стороны национальных правительств и Брюсселя, то всё это изложено в резолюции, которая в итоге будет принята, и все смогут с ней ознакомиться, — заявил в Вене лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, принимающий участие в съезде ALDE.

По его словам, для них было важно, чтобы граждане Грузии не пострадали из-за действий «Грузинской мечты», которые он назвал наносящими ущерб стране.

«Гражданам Грузии обязательно должен быть сохранён безвизовый режим. Что касается дальнейшей реакции со стороны национальных правительств и Брюсселя, то всё это изложено в резолюции, которая в итоге будет принята, и все смогут с ней ознакомиться.

Для нас было крайне важно, чтобы граждане Грузии не пострадали из-за разрушительных действий «Грузинской мечты».

В прошлом году я, Зура [Джапаридзе] и Элене [Хоштария], которая до сих пор находится в заключении, направляли обращения из тюрьмы. Сейчас все встречают нас и поздравляют с освобождением, однако всем также известно, что нам вновь угрожают арестом.

Впереди серьёзная борьба за нашу победу», — заявил Георгий Вашадзе.


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