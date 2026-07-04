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Георгий Вашадзе: Безвизовый режим для граждан Грузии должен быть сохранен
04.07.2026 15:12
Гражданам Грузии обязательно должен быть сохранён безвизовый режим. Что касается дальнейшей реакции со стороны национальных правительств и Брюсселя, то всё это изложено в резолюции, которая в итоге будет принята, и все смогут с ней ознакомиться, — заявил в Вене лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, принимающий участие в съезде ALDE.
По его словам, для них было важно, чтобы граждане Грузии не пострадали из-за действий «Грузинской мечты», которые он назвал наносящими ущерб стране.
«Гражданам Грузии обязательно должен быть сохранён безвизовый режим. Что касается дальнейшей реакции со стороны национальных правительств и Брюсселя, то всё это изложено в резолюции, которая в итоге будет принята, и все смогут с ней ознакомиться.
Для нас было крайне важно, чтобы граждане Грузии не пострадали из-за разрушительных действий «Грузинской мечты».
В прошлом году я, Зура [Джапаридзе] и Элене [Хоштария], которая до сих пор находится в заключении, направляли обращения из тюрьмы. Сейчас все встречают нас и поздравляют с освобождением, однако всем также известно, что нам вновь угрожают арестом.
Впереди серьёзная борьба за нашу победу», — заявил Георгий Вашадзе.
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