Узбекские министры осмотрели инфраструктуру порта Поти и свободную промышленную зону

04.07.2026 11:12





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили ознакомила находящихся с визитом в Грузии министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с инфраструктурой порта Поти – это «APM Terminal Poti», новый морской порт Поти компании «Pace Group» и со свободной промышленной зоной.



Министр экономики Грузии также проинформировила членов Кабинета министров Узбекистана о запланированных проектах и подчеркнула полную готовность грузинских портов к развитию Среднего коридора.



Мариам Квривишвили вместе с Лазизом Кудратовым и Ильхомом Махкамовым также посетили свободную промышленную зону Поти, которая является ведущей промышленной зоной страны по уровню деловой активности.





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