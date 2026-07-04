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Узбекские министры осмотрели инфраструктуру порта Поти и свободную промышленную зону


04.07.2026   11:12


Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили ознакомила находящихся с визитом в Грузии министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с инфраструктурой порта Поти – это «APM Terminal Poti», новый морской порт Поти компании «Pace Group» и со свободной промышленной зоной.

Министр экономики Грузии также проинформировила членов Кабинета министров Узбекистана о запланированных проектах и подчеркнула полную готовность грузинских портов к развитию Среднего коридора.

Мариам Квривишвили вместе с Лазизом Кудратовым и Ильхомом Махкамовым также посетили свободную промышленную зону Поти, которая является ведущей промышленной зоной страны по уровню деловой активности.


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