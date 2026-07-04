В качестве меры пресечения для Георгия Малания избрано заключение под стражу

04.07.2026 12:33





Обвиняемому в пособничестве умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершённому группой лиц, Георгию Малания, проходящему по выделенному в отдельное производство делу об убийстве учителя Гиги Авалиани, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.



Заседание в Тбилисском городском суде проходило в закрытом режиме, поскольку Георгий Малания является несовершеннолетним.



На судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый.





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