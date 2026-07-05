В тбилисском районе Згвис убани пожар

05.07.2026 16:28





В Тбилиси, в районе Згвис убани пожар. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, горит сухая трава.



По их данным, на месте уже находятся пожарные-спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар.



Информация о пострадавших не распространялась.





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