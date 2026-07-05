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Грузия осуждает углубление отношений между РФ и оккупированным Цхинвали
05.07.2026 16:36
Грузия последние 30 лет находится в условиях оккупации и в этом контексте мы хотели бы решительно осудить т.н «Соглашение об углублении союзнических отношений», подписанное в мае текущего года между Российской Федерацией и т.н. Южной Осетией, - заявил председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в ходе выступления на 33-й ежегодной сессии главного комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Он отметил, что данный документ представляет собой грубое нарушение международного права.
«Прежде всего, хочу поблагодарить докладчика за отчёт, а также за включение в согласованный нами в Вене доклад вопроса об оккупации территорий Грузии Российской Федерацией. Это очень важно, поскольку Грузия в течение последних 30 лет испытывает оккупацию и в этом контексте мы хотели бы решительно осудить т.н. «Соглашение об углублении союзнических отношений», подписанное в мае текущего года между Российской Федерацией и т.н. Южной Осетией. Этот документ является грубым нарушением международного права и представляет собой еще одну отчаянную попытку Москвы упрочить оккупацию и способствовать де-факто аннексии территорий, которые международно признаны неотъемлемой частью Грузии», - отметил Николоз Самхарадзе.
По его словам, любой заключенный самопровозглашенными властями оккупированных регионов т.н. договор или иной акт, является и будет признан недействительным.
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