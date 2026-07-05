Государственная электросетевая компания Грузии увеличила прибыль на 17,5% в 2025 году

05.07.2026 17:40





Государственная электросетевая компания Грузии (GSE), владеющая и управляющая высоковольтными линиями электропередачи страны, опубликовала консолидированный финансовый отчет за 2025 год, согласно которому выросли как выручка, так и прибыль компании. В 2025 году прибыль компании увеличилась на 17,5% и составила 132,8 млн лари, что на 19,8 млн лари больше, чем годом ранее.



За отчетный период совокупная операционная выручка компании выросла с 354,87 млн лари до 414,48 млн лари. Рост на 59,61 млн лари (16,8%) был обусловлен главным образом повышением тарифа на услуги по передаче электроэнергии и увеличением объемов передачи.



Себестоимость потерь электроэнергии снизилась с 43,17 млн лари до 40,00 млн лари, что на 3,17 млн лари (7,3%) ниже, чем в предыдущем году.



Расходы на заработную плату и вознаграждения выросли с 62,44 млн лари до 66,30 млн лари, что на 3,86 млн лари (6,2%) больше. Согласно отчету, в 2025 году численность сотрудников компании сократилась с 1 783 до 1 616 человек, что означает сокращение на 167 сотрудников.



Износ и амортизация составили 80,03 млн лари (76,62 млн лари в 2024 году, рост на 4,4%).



Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности значительно снизился — с 12,37 млн лари до 3,76 млн лари, что на 8,61 млн лари (69,6%) меньше, чем годом ранее.



Компания также указала, что в 2025 году направила 101,30 млн лари на обновление и реконструкцию электросетевой инфраструктуры, из которых 69,90 млн лари были профинансированы за счет собственных средств GSE.

Активы, капитал и обязательства



По состоянию на 31 декабря 2025 года консолидированный баланс GSE выглядит следующим образом:



Общие активы: выросли на 7,1% до 2,07 млрд лари (в 2024 году — 1,94 млрд лари). Денежные средства и их эквиваленты составили 118,72 млн лари.



Собственный капитал: увеличился на 21,3% — с 735,05 млн лари до 891,96 млн лари, в основном за счет сокращения накопленного дефицита и роста нераспределенной прибыли.



Обязательства: снизились на 1,5% до 1,18 млрд лари (в 2024 году — 1 206,04 млн лари). Долгосрочные займы и кредиты составили 532,69 млн лари.

Инвестиции и проекты



Согласно отчету, в 2025 году компания планировала инвестиции в размере 231 млн лари, однако фактически было освоено 46,8 млн лари, что соответствует уровню исполнения около 9%.



В период 2026–2035 годов GSE планирует реализацию ряда инфраструктурных проектов, включая:



• международные транзитные линии общей протяженностью около 200 км (Турция, Армения, Россия);

• региональные соединительные линии для ГЭС — около 400 км;

• усиление внутренней сети в Картли, Имерети и Тбилиси — около 430 км;

• проекты по хранению и управлению электроэнергией, включая аккумуляторную систему 200 МВт·ч на подстанции «Ксани» и компенсирующие устройства мощностью 100 Мвар;

• модернизацию существующей инфраструктуры и локальные реконструкции линий.





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