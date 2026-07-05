В курортном комплексе Бешуми и селе Омало развернуты дополнительные пожарно-спасательные силы

05.07.2026 17:34





Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии развернула дополнительные пожарно-спасательные силы в курортном комплексе Бешуми и селе Омало в связи с началом летнего сезона. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



«В целях усиления мониторинга и превентивных мер в указанные туристические зоны мобилизованы человеческие ресурсы, беспилотные летательные аппараты и соответствующая специальная техника.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население и отдыхающих соблюдать правила безопасности, а в случае задымления или пожара немедленно сообщать в Центр управления общественной безопасностью «112», — говорится в сообщении ведомства.







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