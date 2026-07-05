Экспорт голубики из Грузии достиг $15,7 млн за два месяца

05.07.2026 17:49





По данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, с 1 мая по 21 июня 2026 года из Грузии было экспортировано 2,2 тыс. тонн голубики на сумму 15,7 млн долларов США.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта голубики увеличился на 13% (259 тонн), а стоимость — на 12% (1,7 млн долларов).



По данным министерства, средняя экспортная цена на голубику за тот же период составила 7,1 доллара за кг.



Основными странами-импортерами голубики являются Россия (2 097 тонн), Армения (44 тонны), Германия (30 тонн), Объединенные Арабские Эмираты (18 тонн) и другие.



Стоит отметить, что в этом году сбору урожая помешали неблагоприятные погодные условия. Представители отрасли сообщили BMG, что сектор выращивания голубики в Грузии сталкивается с рядом проблем — от климатических условий до острой нехватки рабочей силы.



Ассоциация производителей голубики ожидает, что в этом году урожай голубики увеличится на 40% и достигнет 10 000 тонн по сравнению с 7 000 тоннами в предыдущем году.







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