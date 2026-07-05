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Полиция города Шида-Картли арестовала одного человека по обвинению в краже из платежных терминалов


05.07.2026   16:40


Сотрудники полицейского управления города Шида-Картли Министерства внутренних дел арестовали одного человека по обвинению в краже.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый в разное время незаконно похитил 12 130 GEL из платежных терминалов одной из компаний.

Также установлено, что для сокрытия преступления обвиняемый отключал программу кассового аппарата с помощью специальной программы.

В результате обыска личных вещей и автомобиля обвиняемого в качестве вещественных доказательств были изъяты мобильный телефон, дверная ручка и ключ от платежного терминала.

В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали преступника в качестве обвиняемого на основании решения судьи.

Расследование ведется по статье 177, части 4 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.


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