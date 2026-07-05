Самхарадзе: Задействование «Московского механизма» и его выводы не поддержали большинство государств-участников ОБСЕ

05.07.2026 16:31





Задействование «Московского механизма» и его выводы не поддержали большинство государств-участников ОБСЕ, - заявил председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в ходе выступления на 33-й ежегодной сессии главного комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



«Также хочу обратить ваше внимание на еще один вопрос в докладе, касающийся «Московского механизма». Хочу сообщить комитету, что задействование «Московского механизма» и его выводы не поддержали большинство государств-участников ОБСЕ, включая США, Францию, Испанию, Италию и других. Я не буду перечислять всех, но 34 государства-члена не поддержали и не утвердили этот заключение. Так что, это важный, очень важный факт, который следует отметить», - заявил Самхарадзе.



По его словам, доклад содержит множество фактических несоответствий.



«Кроме того, отчет, подготовленный одним экспертом за 72 часа, содержит много фактических несоответствий, а также обвинений. Сам эксперт признал, что у него не было достаточно времени, чтобы собрать доказательства по всем обвинениям. Поэтому, когда отчет обсуждался в Постоянном совете ОБСЕ, правительство Грузии также выразило свою позицию по докладу. Поэтому мы не можем считать отчет окончательной истиной, поскольку, как я отметил, сам эксперт признал, что не мог собрать достаточные доказательства для доклада. Конечно, есть определенные рекомендации, с которыми мы согласны, и некоторые из рекомендации уже реализованы, но я хотел бы еще раз отметить, что этот доклад имеет определенные недостатки с точки зрения фактической точности», - подчеркнул Николоз Самхарадзе.





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