Георгий Бахуашвили назначен заместителем главы СГБ

07.07.2026 10:54





По решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Георгий Бахуашвили освобожден с должности заместителя министра внутренних дел Грузии и назначен заместителем главы Службы государственной безопасности.



Приказ об этом издал Ираклий Кобахидзе.



Согласно тому же документу, он занял эту должность с 6 июля.





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