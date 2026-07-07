|
|
|
Георгий Бахуашвили назначен заместителем главы СГБ
07.07.2026 10:54
По решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Георгий Бахуашвили освобожден с должности заместителя министра внутренних дел Грузии и назначен заместителем главы Службы государственной безопасности.
Приказ об этом издал Ираклий Кобахидзе.
Согласно тому же документу, он занял эту должность с 6 июля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна