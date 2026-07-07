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Георгий Бахуашвили назначен заместителем главы СГБ


07.07.2026   10:54


По решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Георгий Бахуашвили освобожден с должности заместителя министра внутренних дел Грузии и назначен заместителем главы Службы государственной безопасности.

Приказ об этом издал Ираклий Кобахидзе.

Согласно тому же документу, он занял эту должность с 6 июля.


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