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Папуашвили отправился с визитом в Сербию


07.07.2026   10:56


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в столицу Сербии, Белград. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По их данным, в рамках визита спикер парламента примет участие в первой (учредительной) конференции председателей парламентов стран-кандидатов в ЕС, которая проводится по инициативе председателей парламентов Сербии и Украины.

«Цель конференции - создание регулярного и действенного формата председателей парламентов, который предусматривает углубление парламентского диалога между странами-кандидатами, обмен информацией, координацию позиций и взаимную поддержку в процессе интеграции в Европейский союз.

В рамках конференции Шалва Папуашвили выступит перед участниками и примет участие в рабочих сессиях.

В завершение конференции участники примут совместное заявление», - говорится в сообщении.


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