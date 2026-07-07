Папуашвили отправился с визитом в Сербию

07.07.2026 10:56





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в столицу Сербии, Белград. Об этом сообщает пресс-служба парламента.



По их данным, в рамках визита спикер парламента примет участие в первой (учредительной) конференции председателей парламентов стран-кандидатов в ЕС, которая проводится по инициативе председателей парламентов Сербии и Украины.



«Цель конференции - создание регулярного и действенного формата председателей парламентов, который предусматривает углубление парламентского диалога между странами-кандидатами, обмен информацией, координацию позиций и взаимную поддержку в процессе интеграции в Европейский союз.



В рамках конференции Шалва Папуашвили выступит перед участниками и примет участие в рабочих сессиях.



В завершение конференции участники примут совместное заявление», - говорится в сообщении.





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