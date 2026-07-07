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Ректором Академии дипломатии назначена экс-глава МИД Тамар Беручашвили
07.07.2026 11:22
Ректором Академии дипломатии назначена Тамар Беручашвили. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
В разные годы Тамар Беручашвили занимала должности министра иностранных дел Грузии и заместителя министра иностранных дел, была государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также министром торговли и внешнеэкономических связей.
Кроме того, Тамар Беручашвили занимала посты чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединённом Королевстве, а также посла по особым поручениям по вопросам Черноморского региона.
С 2022 года она являлась чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Румынии.
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