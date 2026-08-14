К промежуточным выборам 3 октября 2026 года всего будет открыто семь избирательных участков

14.08.2026 17:33





К промежуточным выборам 3 октября 2026 года всего будет открыто семь избирательных участков, в том числе, на четырёх участках будут использоваться аппараты электронной верификации и подсчёта голосов.



3 октября пройдут промежуточные выборы в сакребуло муниципалитетов Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета. Решение о проведении промежуточных выборов по мажоритарной системе в указанных муниципалитетах Центральная избирательная комиссия приняла на сегодняшнем заседании.



Избиратели выберут 4 мажоритарных членов сакребуло данных муниципалитетов. По информации ЦИК, на данный момент количество избирателей составляет 2 201 человек.



На сегодняшнем заседании ЦИК утвердил график избирательных мероприятий к промежуточным выборам 3 октября, а также определил ряд других важных вопросов, связанных с выборами. В частности, были приняты постановления об определении порядка проведения конкурса по отбору руководителей и членов участковых избирательных комиссий, созданных для проведения промежуточных выборов 3 октября, конкурсных условий, сроков и порядка отбора; об объявлении конкурсов по отбору временных членов окружных избирательных комиссий №18 в Ахмета, №24 в Дманиси, №25 в Цалке и №53 в Вани и создании секретариата и т.д.



ЦИК напоминает заинтересованным субъектам, желающим принять участие в промежуточных выборах, что для участия в них партия, зарегистрированная на последних парламентских выборах или имеющая представителя в парламенте Грузии на назначение даты выборов, а также партия, прошедшая регистрацию для участия в последних выборах органов муниципалитета, должны подать заявление в ЦИК не позднее 17 августа (не позднее 47-го дня).





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