Эксперты Eurocontrol посетили Грузию

14.08.2026 18:49





При организации Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в стране состоялся очередной рабочий визит экспертов Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL).



По информации Агентства гражданской авиации, на рабочей встрече в агентстве эксперты EUROCONTROL представили грузинской стороне результаты промежуточного отчёта, подготовленного с августа 2025 года по вопросу оценки пропускной способности воздушного пространства Грузии и международных аэропортов.



Обсуждались вопросы оптимизации существующих потоков воздушного движения, аэропортовой инфраструктуры, установленных операционных процедур и координации между соответствующими службами.



В рамках визита представители EUROCONTROL и Агентства гражданской авиации осмотрели соответствующую инфраструктуру международных аэропортов Кутаиси и Батуми. В диспетчерских пунктах и операционных службах аэродромов проводился мониторинг нагрузки авиадиспетчеров и операторов полётов.



Для подготовки итогового отчёта эксперты изучили меры, принятые для организации потоков воздушного движения и обеспечения пропускной способности, а также ознакомились с другими данными, необходимыми для оценки пропускной способности воздушного пространства и терминалов.



На встречах особое внимание было уделено влиянию человеческого фактора на пропускную способность. Специалисты компаний — операторов аэропортов и предприятия аэронавигационного обслуживания углубили свои знания в области проведения исследований пропускной способности аэропортов, а также правильного анализа их текущих и будущих возможностей.



В рамках соглашения о едином воздушном пространстве с Евросоюзом, Агентство гражданской авиации в 2025 году утвердило правила организации потоков воздушного движения, разработанные в соответствии с требованиями соответствующего европейского регламента — (EU) No 255/2010. В рамках внедрения регламента агентство организовало ряд мероприятий, направленных на эффективную реализацию новых требований.





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