Георгий Чакветадзе будет играть за «Удинезе» — The Watford Observer

01.07.2026 23:52





Издание The Watford Observer опубликовало очень интересную для грузинских футбольных болельщиков информацию: с наибольшей вероятностью Георгий Чакветадзе продолжит свою карьеру в итальянском клубе Серии А «Удинезе». Об этом пишет журналист Питер Дререр.



Утверждается, что вопрос практически закрыт, и ничто не мешает одному из лидеров сборной Грузии переехать в Италию. Дело в том, что у «Уотфорда» и «Удинезе» один и тот же владелец — оба клуба принадлежат семье Джанпаоло Поццо.



Чемпионат Италии станет полезным опытом для 26-летнего Чакветадзе, который давно заслужил играть в высшей лиге.



Итальянская Серия А по уровню выше, чем английская вторая лига. «Удинезе» — известный, традиционный клуб, там играло много хороших игроков. Будем надеяться, что Георгий также оставит свой след во фриульском клубе, который может стать хорошей отправной точкой для достижения больших высот.





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