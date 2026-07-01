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Георгий Чакветадзе будет играть за «Удинезе» — The Watford Observer


01.07.2026   23:52


Издание The Watford Observer опубликовало очень интересную для грузинских футбольных болельщиков информацию: с наибольшей вероятностью Георгий Чакветадзе продолжит свою карьеру в итальянском клубе Серии А «Удинезе». Об этом пишет журналист Питер Дререр.

Утверждается, что вопрос практически закрыт, и ничто не мешает одному из лидеров сборной Грузии переехать в Италию. Дело в том, что у «Уотфорда» и «Удинезе» один и тот же владелец — оба клуба принадлежат семье Джанпаоло Поццо.

Чемпионат Италии станет полезным опытом для 26-летнего Чакветадзе, который давно заслужил играть в высшей лиге.

Итальянская Серия А по уровню выше, чем английская вторая лига. «Удинезе» — известный, традиционный клуб, там играло много хороших игроков. Будем надеяться, что Георгий также оставит свой след во фриульском клубе, который может стать хорошей отправной точкой для достижения больших высот.


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