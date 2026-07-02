Защитник сборной Грузии будет играть в Бундеслиге

02.07.2026 11:20





Согласно эксклюзивной информации от 𝐆𝐄𝐎 𝐓𝐄𝐀𝐌, защитник сборной Грузии Лука Лочошвили, выступающий за «Нюрнберг», продолжит свою карьеру в Бундеслиге.



28-летний защитник подпишет 3-летний контракт с «Кёльном» ✍🏻



Футболист уже находится в Германии со своими представителями. Сегодня же он пройдет медицинский осмотр, после чего будет подписан контракт.



«Кёльн» заплатит «Нюрнбергу» 5,5 миллионов евро за Лочошвили.



Напомним, что прошлый сезон Лочошвили провёл во второй Бундеслиге, где был одним из лучших игроков чемпионата. Грузинский центральный защитник сыграл в общей сложности 34 матча за «Нюрнберг», забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.





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