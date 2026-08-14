На сайте Национального архива размещена авторская коллекция фотографа Шалвы Гокадзе

14.08.2026 18:45





На сайте Национального архива министерства юстиции Грузии опубликована часть коллекции фотографа Шалвы Гокадзе.



По информации Национального архива, на его веб-сайте к настоящему времени уже размещено около 10 авторских и тематических фотоколлекций.



«Шалва Гокадзе с 1950-х годов был фотокорреспондентом грузинской периодической прессы. В его коллекции представлены портреты деятелей культуры и искусства; кадры театральных, оперных и балетных спектаклей, концертов эстрадной и классической музыки; виды Тбилиси, архитектура и сцены повседневной жизни. Из более чем 1000 фотографий, хранящихся в коллекции, для онлайн-коллекции было отобрано около 70 снимков. Коллекция доступна по ссылке», — говорится в сообщении.





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