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На сайте Национального архива размещена авторская коллекция фотографа Шалвы Гокадзе


14.08.2026   18:45


На сайте Национального архива министерства юстиции Грузии опубликована часть коллекции фотографа Шалвы Гокадзе.

По информации Национального архива, на его веб-сайте к настоящему времени уже размещено около 10 авторских и тематических фотоколлекций.

«Шалва Гокадзе с 1950-х годов был фотокорреспондентом грузинской периодической прессы. В его коллекции представлены портреты деятелей культуры и искусства; кадры театральных, оперных и балетных спектаклей, концертов эстрадной и классической музыки; виды Тбилиси, архитектура и сцены повседневной жизни. Из более чем 1000 фотографий, хранящихся в коллекции, для онлайн-коллекции было отобрано около 70 снимков. Коллекция доступна по ссылке», — говорится в сообщении.


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