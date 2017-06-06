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Грузинские туроператоры требуют защиты от иностранных конкурентов


06.06.2017   12:36
В Ассоциации ввозящих туроператоров заявляют о проблеме незарегистрированных в Грузии туристических компаний. По словам руководителя ассоциации Ии Табагари, оперирование этих компаний создает проблему грузинским туроператорам, поскольку они не подлежат никакому контролю.

По словам Ии Табагари, лицензирование туристических компаний не урегулирует проблему, поскольку компаниям, которые преимущественно являются иностранными, не будет трудно пройти регистрацию.

"Разговор идет о том, что отрасль вышла на улицу. У нас нет ответа на то, как нам защитить себя, поскольку как только им понадобится какой-либо документ, они тут же зарегистрируются.

Только частный сектор не справится с вопросом, необходимо вмешательство государства, и изучение опыта других стран. Во многих странах это контролируется. Необходимо организовать встречу туроператоров, и создать правильную структуру.

Эти компании не платят налогов, тогда как местные платят, между тем они ведут ту же деятельность. Когда мы говорим о миллионах туристах, следует знать, куда идут эти средства, государству, или мимо него"- говорит Ия Табагари.

Часть туристических компаний говорит о необходимости лицензирования отрасли. Туристические компании, у которых есть опыт деятельности на рынке, прямо указывают на то, что туристический сектор стал совершенно неуправляемым, поскольку сегодня все, кто хотят, могут без всякого опыта и ответственности открыть туристическое агентство.







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