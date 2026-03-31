Главы МИД стран ЕС выступили с совместным заявлением после визита в Бучу

31.03.2026 20:55





Министры иностранных дел стран ЕС после визита в Бучу распространили совместное заявление. К нему присоединились все страны ЕС, за исключением Венгрии.



Министры заявляют, что Россия в 2022 году совершила массовые убийства в Буче и несёт за это ответственность.



«Сегодня мы собрались в Киеве и Буче, чтобы почтить память жертв массовых зверств, совершённых Россией в Буче во время временной оккупации части Киевской области в 2022 году. Мы отдаём дань памяти всем жертвам убийств в Буче и других городах, посёлках и сёлах Украины, где мирное население стало жертвами массовых убийств, пыток, сексуального насилия, принудительной депортации и других серьёзных нарушений международного гуманитарного права и прав человека. Доказательства, собранные после ухода российских сил, подчёркивают необходимость обеспечения полной и всеобъемлющей ответственности», — говорится в заявлении.



Министры также заявили, что продолжат поддержку Украины.



«На пятом году агрессивной войны России мы вновь подтверждаем нашу твёрдую и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и принципами международного права», — отмечается в заявлении.



Напомним, что в марте 2022 года после освобождения Бучи украинскими силами в городе были обнаружены тела сотен убитых мирных жителей. По данным украинских властей, в Буче было убито более 300 гражданских лиц.







