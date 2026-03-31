Тбилисские медики 30 минут сражались за жизнь ребёнка


31.03.2026   21:25


В 03:45 ночи бригада скорой помощи №0834 получила вызов о том, что мальчик находится в бессознательном состоянии.

Врачи добрались до места всего за 4 минуты. По словам парамедика Мераба Папава, в доме царила полная паника, а пациент лежал на кровати без сознания и признаков жизни.

Медики зафиксировали у ребёнка асистолию — полное прекращение активности сердца, и тут же приступили к реанимации. Ввести катетер в вену было невозможно, поэтому был использован внутрикостный катетер, а также ларингеальная трубка.

Борьба за жизнь мальчика продолжалась 30 минут, после чего врачам удалось восстановить его пульс и доставить в одну из клиник города со стабильными показателями.

Мераб Папава отмечает, что профессионализм и скоординированная работа бригады сыграли решающую роль в спасении жизни маленького пациента. Врач до сих пор интересуется состоянием мальчика, который всё ещё остаётся в больнице, но уже чувствует себя намного лучше.

Бригада скорой помощи №0834 состояла из парамедика Мераба Папава, младшего врача Хатуны Коридзе и водителя Васила Мамучашвили.


