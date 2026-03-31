Тбилисские медики 30 минут сражались за жизнь ребёнка

31.03.2026 21:25





В 03:45 ночи бригада скорой помощи №0834 получила вызов о том, что мальчик находится в бессознательном состоянии.



Врачи добрались до места всего за 4 минуты. По словам парамедика Мераба Папава, в доме царила полная паника, а пациент лежал на кровати без сознания и признаков жизни.



Медики зафиксировали у ребёнка асистолию — полное прекращение активности сердца, и тут же приступили к реанимации. Ввести катетер в вену было невозможно, поэтому был использован внутрикостный катетер, а также ларингеальная трубка.



Борьба за жизнь мальчика продолжалась 30 минут, после чего врачам удалось восстановить его пульс и доставить в одну из клиник города со стабильными показателями.



Мераб Папава отмечает, что профессионализм и скоординированная работа бригады сыграли решающую роль в спасении жизни маленького пациента. Врач до сих пор интересуется состоянием мальчика, который всё ещё остаётся в больнице, но уже чувствует себя намного лучше.



Бригада скорой помощи №0834 состояла из парамедика Мераба Папава, младшего врача Хатуны Коридзе и водителя Васила Мамучашвили.





