Посол Ирана в Грузии: «Ни одна страна не защищена от последствий регионального кризиса»

31.03.2026 22:50





Посол Ирана в Грузии Али Моджани опубликовал пост в Facebook, в котором он заявляет, что ни одна страна не защищена от последствий регионального кризиса.



К его посту прилагается символическое изображение — предупреждение на автомобильном зеркале «Объекты в зеркале ближе, чем кажутся», — что представлено как метафора восприятия текущих событий.



Али Моджани: «Никто не может игнорировать один факт о Дональде Трампе и американской политике: когда некоторые страны, вольно или невольно, поспешно уступают свое пространство и территорию внешним авантюристам, цену за это рано или поздно приходится платить внутри самой страны.



Сегодня признаки очевидны: перебои на экспортных путях, отток капитала и растущая тревога в обществе из-за последствий изнурительной войны, а также риски эскалации, включая угрозу применения Америкой ядерного оружия — всё это стоит перед лицами, принимающими решения в малых странах.



Сейчас, на тридцать второй день войны [с Ираном], Белый дом рассматривает даже возможность того, чтобы расходы на этот конфликт были возложены на страны, расположенные к югу от страны.



Именно здесь краткосрочные решения и неверные расчеты превращаются в долгосрочные вызовы.



Те, кто вчера поддакнул Дональду Трампу, сегодня вынуждены платить цену за этот шаг».



Неизвестно, связано ли это заявление посла с тем, что 30 марта госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе. По официальной информации, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая безопасность в регионе Кавказа и Черного моря.





