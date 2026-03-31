Парламент принял в первом чтении изменения в закон «О общем образовании»


31.03.2026   23:07


Парламент 87 голосами в ускоренном порядке поддержал в первом чтении изменения в закон «О общем образовании».

Согласно изменениям, в переходные положения закона добавляется исключительная норма, в соответствии с которой в 2026–2027 учебном году по решению родителя, на добровольной основе, возможность начать обучение на начальной ступени общего образования — в первом классе — получат и те дети, которым исполнится 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря 2026 года включительно.

Вопрос на пленарном заседании представила заместитель министра образования, науки и молодёжи Тамар Махарашвили.

«Первый этап регистрации первоклассников уже начался, и для нас важно, чтобы среди них детям, родившимся в период с 16 сентября по 31 декабря, была предоставлена возможность воспользоваться всеми этапами регистрации. Исходя из этого, мы сочли необходимым рассмотреть данный законопроект в ускоренном порядке», — заявила Тамар Махарашвили.


﻿
