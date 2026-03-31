Служба внешней разведки РФ включилась в борьбу за пост патриарха Грузии

31.03.2026 13:34





Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй". На этот раз он хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь (ГПЦ), воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



«Фанариот желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться. В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли.





В церковных кругах отмечают, что властолюбие стало неизменным спутником константинопольского раскольника. Своими действиями Варфоломей "первенство чести" вновь подменяет "первенством власти", вмешиваясь во внутренние дела очередной, заметим, одной из древнейших Грузинской православной церкви. Очевидно, что он, как и в случаях с Украиной, Сербией и странами Балтии, забыл второе правило II Вселенского Собора: "Областные епископы да не простирают своей власти на Церкви за пределами своей области..."», - говорится в заявлении СВР РФ.





Официальный Тбилиси и Патриархия Грузии пока не комментировали заявление российской спецслужбы.



Выборы нового Католикоса-Патриарха должны состояться в срок от 40 дней до двух месяцев с момента освобождения престола. В процессе участвуют 39 архиереев — членов Синода. Для избрания кандидату необходимо набрать более половины голосов (минимум 20). В выборах, вероятно, будет участвовать Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).



Вселенский патриарх Варфоломей присутствовал в Тбилиси на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II. Что касается делегации Русской православной церкви, её возглавлял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко). В Тбилиси также находился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.





