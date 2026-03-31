Черголеишвили: Звонок Марко Рубио хороший знак, что у Америки есть интересы в Грузии

31.03.2026 14:08





«Звонок Марко Рубио хороший знак, что у Америки есть интересы в Грузии», — заявила лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.



По её словам, США готовят наземную операцию в Иране, Тегеран находится в 1000 километрах от Тбилиси, и этот звонок является естественным.



«Кратчайшее расстояние между Грузией и Ираном составляет 160 километров. США готовят наземную операцию, Тегеран находится в 1000 километрах от Тбилиси, поэтому этот звонок вполне закономерен. Звонок Марко Рубио — хороший знак, это означает, что интерес США к Грузии существует. Мы хорошо помним, как после 9/11 и визита Эдуарда Шеварднадзе в США началась программа обучения и оснащения, за которой очень скоро последовали изменения — то же самое произойдёт и сейчас. Поражение пророссийского режима в Грузии станет победой не только грузинского народа, но и всего свободного мира, и эту победу мы отпразднуем вместе», — заявила Черголеишвили.



Напомним, что 30 марта Государственный департамент США сообщил о телефонном разговоре между Марко Рубио и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Они обсудили сферы взаимного интереса, включая безопасность в Кавказском и Черноморском регионах», — заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.



На телефонный разговор отреагировал и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отметив: «У меня состоялся продуктивный разговор с Марко Рубио, мы обсудили важность перезапуска партнёрства и усиления роли Грузии на Южном Кавказе».





