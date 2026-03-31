Глава МВД провел рабочую встречу в Академии общественной безопасности и полиции

31.03.2026 15:33





Министр внутренних дел Гека Геладзе совместно с заместителем Георгием Сахокиашвили провёл рабочую встречу с руководством Академии общественной безопасности и полиции.



На встрече обсуждались детали, связанные с авторизацией и аккредитацией бакалаврской программы по общественной безопасности и полицейской деятельности в Академии, а также вопросы разработки учебных планов.



Геладзе обратил внимание на один из важных компонентов в контексте приоритетных направлений министерства — институциональное развитие Академии, подчеркнув, что и впредь будет активно поддерживать проекты, реализуемые в учебном заведении.



Кроме того, в ходе встречи министр получил полную информацию о текущем учебном процессе в Академии, внедрении образовательных программ, соответствующих международным стандартам, и о проектах, планируемых к реализации в будущем.



Стоит отметить, что в соответствии с законодательными изменениями с 1 марта 2026 года Академии общественной безопасности и полиции был присвоен статус высшего учебного заведения.





