Глава МВД провел рабочую встречу в Академии общественной безопасности и полиции


31.03.2026   15:33


Министр внутренних дел Гека Геладзе совместно с заместителем Георгием Сахокиашвили провёл рабочую встречу с руководством Академии общественной безопасности и полиции.

На встрече обсуждались детали, связанные с авторизацией и аккредитацией бакалаврской программы по общественной безопасности и полицейской деятельности в Академии, а также вопросы разработки учебных планов.

Геладзе обратил внимание на один из важных компонентов в контексте приоритетных направлений министерства — институциональное развитие Академии, подчеркнув, что и впредь будет активно поддерживать проекты, реализуемые в учебном заведении.

Кроме того, в ходе встречи министр получил полную информацию о текущем учебном процессе в Академии, внедрении образовательных программ, соответствующих международным стандартам, и о проектах, планируемых к реализации в будущем.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательными изменениями с 1 марта 2026 года Академии общественной безопасности и полиции был присвоен статус высшего учебного заведения.


В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
