C 1 апреля в Грузии будут задействованы несколько новых регуляций

31.03.2026 16:51





Начиная с апреля этого года, в Грузии и за её пределами вступят в силу определённые изменения.



Предлагаем информацию о правилах, которые должны вступить в силу с завтрашнего дня..





Повышение тарифов на электроэнергию



С 1 апреля тарифы на электроэнергию в Тбилиси и регионах увеличатся на 5 тетри.



Изменение затронет как население, так и бизнес, поскольку тарифы на электроэнергию вырастут как для бытовых, так и для небытовых потребителей.



В частности, для тех абонентов "Telmiko" в Тбилиси, которые потребляли от 0 до 101 киловатта электроэнергии в месяц и платили 15 041 тетри за киловатт, тариф увеличится до 20 041 тетри с 1 апреля. Для потребителей с потреблением от 101 до 301 киловатт-часа тариф увеличится с 19 053 тетри до 25 053 тетри, а для потребителей с потреблением более 301 киловатт-часа — с 23 537 тетри до 28 537 тетри.



Что касается абонентов, проживающих в регионе, то для тех, кто потреблял от 0 до 101 киловатта электроэнергии, тариф увеличится с 14 731 тетри до 19 731 тетри. Для потребителей с потреблением от 101 до 301 киловатт-часа тариф увеличится с 18 708 тетри до 23 707 тетри, а для потребителей с потреблением более 301 киловатт-часа — с 23 227 тетри до 28 227 тетри.



Что касается коммерческого сектора, тариф увеличится примерно на 5-6 тетри.



Ограничении потребления пластика



С 1 апреля 2026 года, в целях сокращения потребления пластика, организациям, осуществляющим государственные закупки, будет запрещено приобретение пластиковых стаканчиков, контейнеров и пластиковых бутылок объемом до 3 литров для напитков.



Кроме того, по данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, постановление не распространяется на государственные закупки, осуществляемые для нужд вооруженных сил и военнослужащих.



Увеличится максимальная сумма компенсации вкладчикам



С 1 апреля 2026 года увеличится максимальная сумма компенсации вкладчикам. В частности, в связи с поправками к Закону Грузии «О системе страхования вкладов» максимальный лимит страховой суммы составит 50 000 GEL.



Напоминаем, что система страхования вкладов вступила в силу в Грузии в январе 2018 года. Первоначально максимальная сумма застрахованного вклада, подлежащая возврату вкладчику, составляла 5 тысяч GEL; с июля 2020 года этот лимит был увеличен до 15 тысяч, а с 1 января 2024 года — до 30 тысяч GEL.



Повысится стоимость посещения охраняемых территорий



С 1 апреля цены на входные билеты в охраняемые территории Грузии вырастут. Цены на билеты различных категорий увеличатся на 3–20 GEL.



Вступают в силу изменения в правилах выписки электронных рецептов на психотропные препараты



С 1 апреля в рамках реформы в сфере психотропных препаратов вступают в силу изменения в правилах выписки электронных рецептов на лекарственные средства.



По данным Министерства здравоохранения, цель изменений – усиление контроля и предотвращение их неправильного использования.



По данным ведомства, в соответствии с изменениями установлено максимальное количество рецептурных препаратов: для взрослого пациента – не более 14 дней, для несовершеннолетнего – не более 30 дней.



С 1 апреля новый выписать новый рецепт будет разрешено, если у пациента осталось не более 5 дней запаса препарата.



Государственный департамент США вводит новые правила для граждан Грузии



С 2 апреля 2026 года Государственный департамент США вводит новые правила для граждан Грузии.



В частности, для получения визы B1/B2 (туристической/деловой) потребуется залог в размере от 5 000 до 15 000 долларов США.



По данным посольства США, граждане Грузии должны внести залог, установленный консульством, после успешного прохождения собеседования, и в случае невыполнения платежа виза не будет выдана.



Предприниматели должны иметь актуальную регистрацию



С 1 апреля 2026 года предпринимательские организации должны привести свои регистрационные данные в соответствие с Законом Грузии «О предпринимателях».



Согласно закону, обязанность по обновлению регистрации распространяется на следующие виды предприятий, зарегистрированных до 1 января 2022 года: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, коммандитное товарищество, кооператив и филиал иностранного предприятия.



Если с 1 апреля предприятие/филиал не приведет свои данные в соответствие с законом, его регистрация будет приостановлена. Это означает, что выписка не будет выдана в обновленном виде, они не будут иметь доступа к финансовым ресурсам, банковским продуктам и т. д.



«С 1 апреля вступают в силу новые тарифы на орошение»



Новый тариф на услуги ирригации, установленный Комиссией по водным ресурсам Грузии, вступит в силу в стране с 1 апреля 2026 года.



В частности, новый тариф для потребителей воды, имеющих счетчики, установлен для услуг, предоставляемых с 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года, для однолетних культур – до 116 GEL за 1 гектар в год, и для многолетних культур – до 102 GEL за 1 гектар.



Однако стоит отметить, что в течение отчетного периода государство будет частично субсидировать стоимость снабжения оросительной водой профильных водопользователей (за исключением водопользовательских организаций) и фермерских хозяйств, занимающихся орошением заболоченных земель. Подробнее о схеме субсидирования см. здесь:



Парламент рассматривает законопроект о повышении таможенной пошлины на подержанные автомобили с апреля



Страна планирует повысить таможенную пошлину на подержанные автомобили. Законопроект, согласно которому с 2 апреля увеличится таможенная пошлина на автомобили, ввозимые в страну, будет принят завтра, 1 апреля, во втором и третьем чтениях.



В результате изменений ставка акцизного налога для автомобилей в возрасте от 0 до 6 лет составит 1,5 GEL за 1 кубический сантиметр объема двигателя, а для автомобилей старше 6 лет — 4,5 GEL за 1 кубический сантиметр.



Соответственно, получается, что со 2 апреля при ввозе в страну автомобиля указанных годов выпуска владелец/импортер будет обязан уплатить повышенную таможенную пошлину.





