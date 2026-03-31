В ГПЦ прокомментировали заявление Службы внешней разведки РФ по выборам нового патриарха Грузии

31.03.2026 17:54





Подобное вмешательство со стороны другой поместной церкви, какой бы то ни было, для нас немыслимо и мы считаем это совершенно невозможным, - так глава Службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе откликнулся в беседе с «Интерпрессньюс» на заявление Службы внешней разведки России, что Вселенский патриарх Варфоломей пытается подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь и поддерживает двух кандидатов на пост патриарха.



По словам Джагмаидзе, «основания этой распространившейся информации неизвестны».



По заявлению Службы внешней разведки России, Константинопольский патриарх Варфоломей «продолжает настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия и на этот раз он хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь (ГПЦ), воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II».



В заявлении ведомства отмечается, что Вселенский патриарх хочет продвинуть на пост главы Грузинской Православной Церкви кандидата, на которого мог бы опереться.



«Фанариот желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться. В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли», - отмечается в информации.





