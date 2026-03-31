В Грузии меняют правила призыва на обязательную военную службу

31.03.2026 18:10





Теперь уведомление о призыве можно будет получить:

• традиционно — вручением повестки;

• электронно — по email или SMS.



Если призывник не ответит в течение двух рабочих дней, или связаться другими способами не получится, уведомление опубликуют на сайте и оно считается вручённым через 7 дней.



Минобороны Грузии также урегулировало организационные вопросы: уведомление может получать и семья призывника.



В 2026 году планируют призвать около 5,8 тыс. человек в возрасте 18–27 лет через компьютерную систему случайного отбора.

Обязательная военная служба оплачивается и предусматривает отпуска и выходные дни



Призывники могут выбрать форму службы:



• 6 месяцев в боевом подразделении,

• 8 месяцев в охране и обеспечении,

• 11 месяцев для получения младшего командного звания и специальности.





