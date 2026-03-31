В Аджарии задержан мужчина за распространение интимных материалов

31.03.2026 18:13





Прокуратура Грузии сообщила о задержании одного человека по делу о незаконном получении, хранении, использовании и распространении через социальные сети материалов, содержащих сведения о личной жизни.



По данным следствия, обвиняемый обманным путём получил доступ к фото- и видеоматериалам личного характера, хранил их, использовал и незаконно распространял в различных социальных сетях



Ему предъявлено обвинение по статье 157¹ (части 1 и 2) Уголовного кодекса Грузии — незаконное получение, хранение, использование и распространение сведений о частной жизни.



Максимальное наказание по данной статье — до 8 лет лишения свободы.



Прокуратура намерена в установленный законом срок обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении обвиняемого.





