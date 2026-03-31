|
|
|
Глава администрации правительства встретился с региональным директором Фонда народонаселения ООН
31.03.2026 17:57
Руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с региональным директором Восточной Европы и Центральной Азии Фонд ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.
Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества. Было отмечено, что совместные усилия агентств ООН вносят значительный вклад в устойчивое развитие и институциональный прогресс Грузии.
В ходе встречи была подчеркнута важная роль Фонда ООН в области народонаселения в процессе разработки государственных политических документов по защите прав человека. В частности, внимание было уделено усилиям правительства Грузии в направлении защиты и расширения прав женщин.
Также обсуждалась демографическая ситуация в стране и шаги, необходимые для преодоления существующих вызовов, включая разработку соответствующих политических документов и проведение законодательных изменений.
Было отмечено, что страна добилась значительного прогресса в реализации плана действий в области прав человека.
На встрече также вновь была подчеркнута плодотворность партнёрства в рамках Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, и отмечено, что данный документ направлен на согласование программ развития с национальными приоритетами и целями устойчивого развития.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна