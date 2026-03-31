Глава администрации правительства встретился с региональным директором Фонда народонаселения ООН

31.03.2026 17:57





Руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с региональным директором Восточной Европы и Центральной Азии Фонд ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.



Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества. Было отмечено, что совместные усилия агентств ООН вносят значительный вклад в устойчивое развитие и институциональный прогресс Грузии.



В ходе встречи была подчеркнута важная роль Фонда ООН в области народонаселения в процессе разработки государственных политических документов по защите прав человека. В частности, внимание было уделено усилиям правительства Грузии в направлении защиты и расширения прав женщин.



Также обсуждалась демографическая ситуация в стране и шаги, необходимые для преодоления существующих вызовов, включая разработку соответствующих политических документов и проведение законодательных изменений.



Было отмечено, что страна добилась значительного прогресса в реализации плана действий в области прав человека.



На встрече также вновь была подчеркнута плодотворность партнёрства в рамках Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, и отмечено, что данный документ направлен на согласование программ развития с национальными приоритетами и целями устойчивого развития.





