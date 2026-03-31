Киладзе: нахожусь в полной изоляции — запретили переписку и звонки

31.03.2026 16:27





Элисо Киладзе, основательница и главный редактор медиахолдинга «Хроника+» и сайта CNews, которая вместе с другими фигурантами обвиняется (в том числе с экс-генпрокурором Отаром Парцхаладзе) по делу т.н. «колл-центров», на закрытом судебном слушании заявила, что в тюрьме она находится в полной изоляции, что ей запрещены переписка, право на свидания и звонки.



По данному делу срок следствия продлен, в связи с чем на процессе 31 марта пересматривается мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Элисо Киладзе, Отара Парцхаладзе, Давида и Георгия Микадзе, Ираклия Сехниашвили, Михаила Чохели, Гиви Джибладзе, Бена Анори, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе.



Прокуратура Грузии требует оставить в силе наиболее строгую меру пресечения, тогда как защита ходатайствует о применении залога.



О том, чтобы процесс был закрыт, ходатайство выдвинула прокуратура, поскольку, по словам прокурора Мариам Бердзенишвили, существует риск воздействия на свидетелей и членов их семей.



Сторона защиты не согласилась с ходатайством о закрытии процесса. Высказалась и сама Элисо Киладзе, заявив, что не согласна с позицией обвинения. И поскольку она — журналист, публичность важна.



«Уже месяц и два дня я нахожусь в полной изоляции: переписка, свидания и телефонные звонки мне запрещены. Разумеется, я не признаю вину — я упомянута в составе группы всего один раз, и из всех фигурантов знаю только двоих. Нет никаких доказательств того, что я рекомендовала какой-либо «колл-центр».



Да, я разоблачала «колл-центры», и эти «колл-центры» принадлежали Давиду Кезерашвили… Меня задержали при участии спецназа — ни одного чиновника, уличенного в коррупции, так не задерживали.



Мне должна быть предоставлена возможность ответить на обвинения. Единственное место, где я могу говорить, — это судебное заседание. Мы находимся в 37 году? Процесс должен быть открытым для представителей СМИ. Если мне не будет предоставлена такая возможность, тогда как я должна доказать свою невиновность?



Если они так намерены действовать, пусть сразу приговорят меня к расстрелу — зачем тогда эти 9 месяцев? Прошу учесть мою позицию и не закрывать судебный процесс…», — заявила Киладзе.



Но судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и закрыл заседание. Между тем из обвиняемых на процессе присутствует только Элисо Киладзе, которая сообщила, что пишет книги, работает и чувствует себя хорошо.



Известно, что несколько из 6-ти обвиняемых не находятся в Грузии — они объявлены в розыск, и в их отношении мера пресечения в виде заключения под стражу избрана заочно.



Напомним, дело о «колл-центрах» касается мошенничества и отмывания денег, совершенных организованной группой. Прокуратура утверждает, что мошеннические «колл-центры» действовали в 2020–2023 годах под покровительством экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе (Романова) и бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили.



Согласно обвинению, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Георгий Камладзе обеспечивали бесперебойную работу колл-центра, принимали решения о его расширении или смене местоположения, вели учет доходов и расходов, осуществляли выплату зарплат и бонусов, а также рассчитывали и распределяли средства для партнёров и покровителей.



Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели с помощью Отара Парцхаладзе и его влияния обеспечивали покровительство преступной деятельности колл-центра, что включало защиту от правоохранительных органов и вмешательства конкурирующих организаций.



Кроме того, они участвовали в принятии ключевых решений, необходимых для функционирования колл-центра.



Что касается Элисо Киладзе, по информации прокуратуры, она занималась представляла как законную преступную деятельность этих «колл-центров» на различных медиаплатформах. Она, по версии обвинения, планировала и осуществляла публичное распространение информации о местонахождении и сотрудниках конкурирующих колл-центров, угрожала ее распространением или распространяла ее, создавая условия для последующего шантажа и их переманивания.



В итоге члены организованной группы завладели криптовалютой, принадлежащей более чем 200 гражданам иностранных государств, на сумму около 9,5 млн $.



Добавим, Отару Парцхаладзе, Георгию Микадзе, Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили, Михаилу Чохели, Элисо Киладзе, Гиви Джибладзе, Бену Анори, Торнике Джанелидзе и Георгию Камладзе предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса — а значит, ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой, и легализацию незаконных доходов (отмывание денег).



Преступные действия предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.



sovanews.tv

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





