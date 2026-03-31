Вольский: Между премьер-министром и государственным секретарём США состоялся деловой разговор, который обе стороны оценили положительно.

31.03.2026 16:26





«Если разговор состоялся, это означает, что два союзника восстановили те деловые отношения», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, между премьер-министром Грузии Ираклий Кобахидзе и государственным секретарём США Марко Рубио состоялся деловой разговор, который обе стороны оценили положительно.



«Значительная часть общества хорошо понимает, что такое международные отношения. Позитивной частью этого процесса является то, что произошло. Такой звонок — не обычное, повседневное событие. Марко Рубио — государственный секретарь США, который уполномочен вести переговоры от имени государства. Это был деловой разговор, который обе стороны оценили положительно. Подобные процессы вызывают истерию у оппозиции, поэтому мы и слышим неверные интерпретации.



Это печально, поскольку подчёркивает, что внутри страны есть большая группа людей без родины, которые пытаются использовать любой вопрос для достижения своих тёмных целей. Если происходит что-то позитивное, это искажается и трактуется в отрыве от реальности. Они даже не знают, о чём идёт речь. В целом речь идёт о регионе, его безопасности, о Чёрном море. Разумеется, безопасность региона неотделима от темы Ближнего Востока. Если разговор состоялся, это означает, что два союзника восстановили те деловые отношения, которые им были присущи.



К сожалению, в течение определённого времени стратегическое партнёрство существовало лишь на уровне названия, без содержания. Для нас деловые отношения не являются чем-то удивительным — это приветствуется. Мы хотели бы более высоких темпов, однако понимаем, в каком состоянии находится мир, и в этом контексте понятны роль и ответственность США», — заявил Вольский.



Напомним, информацию о телефонном разговоре между Марко Рубио и Ираклием Кобахидзе распространил Государственный департамент США. По сообщению ведомства, «государственный секретарь Марко Рубио поговорил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они обсудили сферы взаимного интереса, включая безопасность в Кавказском и Черноморском регионах».



В свою очередь, Ираклий Кобахидзе отметил: «У меня состоялся продуктивный разговор с Марко Рубио, мы обсудили важность перезапуска партнёрства и усиления роли Грузии на Южном Кавказе».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





