Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем PABSEC


31.03.2026   14:06


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарём Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Асафом Гаджиевым.

На встрече было отмечено, что делегация Грузии в PABSEC всегда вносила значительный вклад в деятельность организации и в настоящее время, как страна-председатель PABSEC, с большой ответственностью подходит к этой роли.

Стороны обсудили детали проведения Генеральной ассамблеи PABSEC, запланированной в Тбилиси. Было отмечено, что тематика ассамблеи будет посвящена искусственному интеллекту и региональному сотрудничеству, что является важным вопросом для стран-членов и партнёров.

Также была подчеркнута инициатива грузинской стороны о проведении параллельно с Генеральной ассамблеей совместного заседания Парламентской ассамблеи стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) и PABSEC, реализация которого также находится в процессе.

Шалва Папуашвили заявил, что в качестве президента PABSEC будет активно участвовать в различных международных мероприятиях.

Во встрече также принял участие руководитель парламентской делегации Грузии в PABSEC Ираклий Мезурнишвили.


