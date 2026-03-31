Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем PABSEC
31.03.2026 14:06
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарём Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Асафом Гаджиевым.
На встрече было отмечено, что делегация Грузии в PABSEC всегда вносила значительный вклад в деятельность организации и в настоящее время, как страна-председатель PABSEC, с большой ответственностью подходит к этой роли.
Стороны обсудили детали проведения Генеральной ассамблеи PABSEC, запланированной в Тбилиси. Было отмечено, что тематика ассамблеи будет посвящена искусственному интеллекту и региональному сотрудничеству, что является важным вопросом для стран-членов и партнёров.
Также была подчеркнута инициатива грузинской стороны о проведении параллельно с Генеральной ассамблеей совместного заседания Парламентской ассамблеи стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) и PABSEC, реализация которого также находится в процессе.
Шалва Папуашвили заявил, что в качестве президента PABSEC будет активно участвовать в различных международных мероприятиях.
Во встрече также принял участие руководитель парламентской делегации Грузии в PABSEC Ираклий Мезурнишвили.
