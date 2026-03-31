Иран пригрозил ударами по ближневосточным офисам Apple, Google и Microsoft

31.03.2026 21:07





Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по ближневосточным офисам Apple, Google, Microsoft и других американских технологических компаний, обвинив их в содействии израильским и американским атакам. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Как пишет агентство, с 1 апреля иранские военные начнут атаковать объекты 18 корпораций. Первые удары анонсированы на 20:00 по тегеранскому времени, сотрудникам компаний рекомендовано «немедленно покинуть свои рабочие места», а жителям близлежащих районов — найти безопасное место.



В список потенциальных целей вошли производители техники Apple, HP, Intel, Dell; IT-гиганты Microsoft, Google, Meta, Oracle; разработчики искусственного интеллекта и авиастроения Nvidia, Palantir, Boeing; а также финансовые и энергетические структуры J.P. Morgan, Tesla, GE. В заявлении КСИР подчеркивается, что «поскольку ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для терактов являются американские компании в сфере ИКТ и ИИ», они будут считаться «законными целями». «Поэтому кто бы ни напал на тебя, нападай на него, как он напал на тебя», — отмечают иранские военные.



Решение, как утверждается, принято в ответ на недавние американо-израильские атаки, в результате которых погибли граждане Ирана. По данным иранского агентства ISNA, 31 марта четыре человека погибли при ударе по религиозному комплексу в городе Зенджан. В тот же день КСИР сообщил о гибели советника главы Генштаба ВС Ирана Джамшида Эсхаги.



Тем временем, по данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов остановить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства и будет контролироваться Тегераном. Источники в Белом доме сообщили, что Трамп и его команда пришли к выводу, что операция по разблокировке пролива затянет конфликт. В связи с этим США намерены достичь главных целей — ослабить военно-морской флот Ирана и сократить его ракетные запасы, а затем свернуть боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран. Если это не удастся, Вашингтон намерен потребовать от союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.



По данным Associated Press, представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частном порядке уговаривают Трампа продолжать удары по Ирану до тех пор, пока не произойдут существенные изменения в иранском руководстве или кардинальные перемены в поведении Тегерана. В Белом доме заявили, что рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля.



После начала военной операции США и Израиля в конце февраля Иран фактически заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поступали около 20% нефти и порядка 30% сжиженного природного газа (СПГ). Это привело к резкому росту мировых цен на энергоносители. На прошлой неделе Трамп пригрозил ударами по иранским электростанциям, если Тегеран не разблокирует пролив, но затем отложил удары сначала на пять, а потом и на десять дней ради переговоров.



США через посредников передали Ирану план из 15 пунктов по завершению войны, включающий отказ от ядерной программы и ограничение ракетной программы. В ответ иранские власти потребовали признать суверенное право над Ормузским проливом и решили сделать проход судов по водному маршруту платным.





