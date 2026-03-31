Зурабишвили: Россия пытается нас разделить

31.03.2026 21:01





Россия пытается нас разделить, российский режим в Грузии старается, чтобы не состоялось единство, воля народа, чтобы мы не увидели, в каком направлении должна двигаться и развиваться Грузия, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении, опубликованном в соцсети.



В видео, распространенном в связи с днем референдума, Саломе Зурабишвили говорит, что мы и сегодня стоим перед тем же вопросом, что и 35 лет назад.



«31 марта - день референдума о восстановлении независимости Грузии. У этого дня два героя: с одной стороны, это тогдашний президент Грузии Звиад Гамсахурдия, который отважился сделать этот шаг, а с другой - героический грузинский народ, который сказал свое слово, выразил свою волю – отказался от России, отказался от недавнего прошлого, прошлого рабства.



Этот вопрос, к сожалению, стоит перед нами и спустя 35 лет, чего никто не мог себе представить. Мы бы не подумали, что этот вопрос будет задан снова, так трагично: чего вы хотите, Россию или Грузию? Россию или свободу? Россию или независимость? Россию или государство? И наш ответ должен быть дан еще раз, еще раз дан всеми вместе, потому что ничто так не способствует России и врагу, как разделение нации. Россия всячески, со всех сторон пытается именно разделить нас, и российский режим в Грузии всячески старается, чтобы не состоялось единство, не состоялась воля народа, чтобы мы не увидели, в каком направлении должна двигаться Грузия, куда должно быть направлено ее развитие. Так что этот ответ и сегодня должны дать мы. Ответ уже дают молодые люди, которые сегодня находятся в тюрьме и оттуда говорят нам, что наше будущее в единстве и в совместно данном ответе, нет России! Да Грузии!», - заявила Саломе Зурабишвили.





