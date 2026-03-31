Парламент в первом чтении принял повышение ставки акциза на легковые автомобили старше 6 лет

31.03.2026 20:03





Парламент в первом чтении принял поправки, запланированные в налоговом законодательстве, которые предусматривают повышение ставки акциза на легковые автомобили старше 6 лет.



Законопроект будет вынесен на голосование во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 1 апреля. Оппозиционная фракция «За Грузию» планирует представить альтернативный законопроект.



Согласно инициированным «Грузинской мечтой» изменениям в Налоговом кодексе, ставка акциза для автомобилей возрастом от 0 до 6 лет включительно определяется в размере 1,5 лари за 1 см³ объема двигателя, а для автомобилей старше 6 лет ставка акциза определяется в размере 4,5 лари за 1 см³.



Законопроект был представлен на сессии депутатом «Грузинской мечты» Ираклием Хеладзе. Как он пояснил, количество старых автомобилей увеличивается с каждым годом, а существующая система налогообложения и низкие тарифы поощряют импорт устаревших автомобилей. Хеладзе также заявил сегодня, что путем создания искусственных барьеров количество старых автомобилей, наносящих вред окружающей среде, раз и навсегда будет сокращено.



Упраздняется графа в «Налоговом кодексе Грузии», согласно которой установлены действующие ставки акциза на автомобили. В налоговое законодательство добавляются новые статьи, устанавливающие специальные ставки, отличающиеся от основной.



В частности, для гибридных автомобилей сохраняется льготная ставка - сниженная на 60 процентов от основной ставки, а для праворульных автомобилей определяется утроенная ставка по сравнению с основной.



Переходные положения законопроекта предусматривают, что до введения в действие нового закона об акцизе, по действующим ставкам в таможенную процедуру импорта может быть оформлен автомобиль, который ввезен в Грузию до 2 апреля 2026 года или транспортировка которого с целью ввоза в Грузию из иностранного государства начата до 2 апреля. При этом, если транспортировка автомобиля осуществляется наземным транспортом или он перемещается своим ходом, устанавливается дополнительное условие, согласно которому действующие до вступления закона в силу ставки будут распространяться в случае ввоза автомобиля на территорию Грузии до 1 июля 2026 года.





