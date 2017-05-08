Михаил Саакашвили о визите Юрия Лужкова в Грузию

08.05.2017 20:46



"По приказу Лужкова, в 2009 году, сожженные дома в наших нескольких десятках сел сравняли с землей и на них построили "Московский район" со своими военными казармам. Гораздо ранее, после аджарский событий 2004 года, нами он был объявлен персоной нон-грата и во время тогдашних официальных визитов я отказывался с ним проводить встречи, даже те, что были предусмотрены протоколом.



Меня не впускают в мою страну и легли под врагом Грузии! Символично, что мы Лужкова и его собратьев выгнали из Грузии 6 мая 2004 года, на день Святого Георгия, они же [действующие власти] в тот же день, на Гиоргоба, приняли его песнопениями! Мурвана Кру (Мурван Кру (Глухой) - Мурван ибн Мухамед, арабский полководец, разоривший Грузию в 735 году - ред.) тоже бы встретили песнопениями? и Шах-Аббаса? и Путина?", - пишет Саакашвили на своей странице.



Читайте также: Юрий Лужков: Мне плевать!



О приезде Лужкова в Грузию стало известно из публикации в социальной сети архимандрита Серафима. Он выложил фотографии пребывания Лужкова в монастыре 13 ассирийских старцев в селе Канда.



Визит Лужкова в Грузию вызвал бурное недовольство среди грузинской общественности. Как известно, Лужков не раз бывал на оккупированных территориях страны - Абхазии и Цхинвальском регионе, оказывал помощь в укреплении оккупационных режимов, и, следовательно, подпадает под действующий в Грузии закон "Об оккупированных территориях", который предусматривает штраф или заключение за нарушение закона.



Читайте также: Лужков разгуливает туристом по Грузии - власть цинично бездействует



На возмущение общественности откликнулось министерство внутренних дел. Заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили цинично заявил, что у Лужкова документы были в порядке, в связи с чем пограничники не имели формального повода не впускать его в страну. Хуцишвили также отметил, что его ведомство проведет дополнительное изучение вопроса пребывания Лужкова в Грузии.



Визит бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию прокомментировал и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в сети Фейсбук."По приказу Лужкова, в 2009 году, сожженные дома в наших нескольких десятках сел сравняли с землей и на них построили "Московский район" со своими военными казармам. Гораздо ранее, после аджарский событий 2004 года, нами он был объявлен персоной нон-грата и во время тогдашних официальных визитов я отказывался с ним проводить встречи, даже те, что были предусмотрены протоколом.Меня не впускают в мою страну и легли под врагом Грузии! Символично, что мы Лужкова и его собратьев выгнали из Грузии 6 мая 2004 года, на день Святого Георгия, они же [действующие власти] в тот же день, на Гиоргоба, приняли его песнопениями! Мурвана Кру (Мурван Кру (Глухой) - Мурван ибн Мухамед, арабский полководец, разоривший Грузию в 735 году - ред.) тоже бы встретили песнопениями? и Шах-Аббаса? и Путина?", - пишет Саакашвили на своей странице.О приезде Лужкова в Грузию стало известно из публикации в социальной сети архимандрита Серафима. Он выложил фотографии пребывания Лужкова в монастыре 13 ассирийских старцев в селе Канда.Визит Лужкова в Грузию вызвал бурное недовольство среди грузинской общественности. Как известно, Лужков не раз бывал на оккупированных территориях страны - Абхазии и Цхинвальском регионе, оказывал помощь в укреплении оккупационных режимов, и, следовательно, подпадает под действующий в Грузии закон "Об оккупированных территориях", который предусматривает штраф или заключение за нарушение закона.На возмущение общественности откликнулось министерство внутренних дел. Заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили цинично заявил, что у Лужкова документы были в порядке, в связи с чем пограничники не имели формального повода не впускать его в страну. Хуцишвили также отметил, что его ведомство проведет дополнительное изучение вопроса пребывания Лужкова в Грузии.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

