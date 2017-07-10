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Новым послом Армении в Грузии станет Сергей Минасян


10.07.2017   22:41
Власти Армении приняли решение назначить новым послом страны в Грузии Сергея Минасяна. Об этом Front News International рассказал источник в дипломатических кругах в Ереване, который утверждает, что данное решение окончательное.

Сам Минасян не подтвердил, но и не опроверг эту информацию о том, что он станет преемником Юрия Варданяна, который является главой дипломатического представительства с августа 2014 года.

Минасян является заместителем директора и главой департамента политических исследований Института Кавказа.






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