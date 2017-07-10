|
Новым послом Армении в Грузии станет Сергей Минасян
10.07.2017 22:41
Власти Армении приняли решение назначить новым послом страны в Грузии Сергея Минасяна. Об этом Front News International рассказал источник в дипломатических кругах в Ереване, который утверждает, что данное решение окончательное.
Сам Минасян не подтвердил, но и не опроверг эту информацию о том, что он станет преемником Юрия Варданяна, который является главой дипломатического представительства с августа 2014 года.
Минасян является заместителем директора и главой департамента политических исследований Института Кавказа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна