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В парламенте рассмотрит проект увеличения штрафа за безбилетный проезд
28.11.2017 10:38
Сегодня состоится заседание юридического комитета парламента Грузии, на котором обсудят изменения в кодекс административных правонарушений.
Согласно законопроекту, пассажир будет обязан до начала поездки купить билет или осуществить соответствующий электронный платеж определенный тарифом.
Согласно проекту поправок, повышается штраф за безбилетный проезд с пяти до двадцати лари, хотя в то же время, объём штрафной неустойки снижается с 50 до 40 лари.
Инициатор изменений - комитет по защите окружающей среды и природных ресурсов.
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