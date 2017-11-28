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В парламенте рассмотрит проект увеличения штрафа за безбилетный проезд


28.11.2017   10:38
Сегодня состоится заседание юридического комитета парламента Грузии, на котором обсудят изменения в кодекс административных правонарушений.

Согласно законопроекту, пассажир будет обязан до начала поездки купить билет или осуществить соответствующий электронный платеж определенный тарифом.

Согласно проекту поправок, повышается штраф за безбилетный проезд с пяти до двадцати лари, хотя в то же время, объём штрафной неустойки снижается с 50 до 40 лари.

Инициатор изменений - комитет по защите окружающей среды и природных ресурсов.






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