МИД РФ призывает Грузию подписать с Цхинвали и Сухуми соглашения о неприменении силы

09.06.2025 19:35





МИД РФ вновь призывает Грузию подписать с Цхинвали и Сухуми соглашения о неприменении силы, а также запустить процесс делимитации так называемых границ — с Цхинвальским регионом и Абхазией с их последующей демаркацией.



Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел Михаила Галузина с сопредседателями Международных дискуссий — спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно (Чехия), представителем ООН Джиханом Султаноглу (Турция) и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Кристофом Шпэти (Швейцария).



«Встреча была посвящена подготовке к очередному раунду МДЗ, запланированному на конец июня, и рассмотрению актуальных вопросов повестки дня этого важного переговорного формата», — сказали в российском МИД. С российской стороны была акцентирована «императивность практической реализации ключевой задачи Дискуссий по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии», читаем в заявлении МИД РФ.



Напомним, 25-26 июня в Женеве состоится 64-й раунд переговоров.



Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года — 3 сентября — после признания Москвой так называемой «независимости» Цхинвальского регина и Абхазии.



Грузия и Россия проводят при посредничестве Запада Женевские переговоры — после российско-грузинской войны 2008 года (очередной раунд состоится 25-26 июня — ред.).



В дискуссии принимают участие Россия, Грузия, представители США, сопредседатели от ОБСЕ, Евросоюза и ООН. К переговорам подключены представители оккупированных регионов Грузии – Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии.



Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы с представителями Цхинвали и Сухуми, как того желает Россия и де-факто лидеры оккупированных регионов Грузии.



Тбилиси считает, что война 2008 года была развязана РФ и что Россия является стороной конфликта, соответственно, именно с Москвой Тбилиси готов подписать это соглашение.



Добавим, что 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году. Прекращение прямого авиасообщения в 2019 году стало ответом Владимира Путина на стихийный протест в «ночь Гаврилова» 20 июня 2019 года.



Первый рейс в направлении Москва-Тбилиси был совершен авиакомпанией Azimuth19 мая. К выполнению рейсов Тбилиси-Москва приступили и грузинские авиалинии Georgian Airway — c 20 мая. Это вызвало протест гражданских активистов и политических оппонентов власти.





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