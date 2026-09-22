Кадагишвили о письме Ираклия Гарибашвили: Коррупция, а не партия, наносит ущерб имиджу

22.09.2026 14:54









По его словам, когда человек находится в таком положении, естественно, он может делать любые заявления, однако факты говорят о другом.



«Осужденный может сделать заявление любого содержания, кто ему запретит делать заявления, но другое дело — судебный процесс, который проходил. В ходе судебного процесса четко видны факты, за которые ему был назначен конкретный срок наказания.



Нельзя хотеть того, чтобы был нанесен ущерб имиджу твоего политического лидера, но если есть коррупция, то именно эта коррупция наносит ущерб имиджу, а не партия. Не было бы коррупционных фактов, не было бы и никаких оснований говорить об ущербе имиджу», — заявил Кадагишвили. Коррупция наносит ущерб имиджу, а не партия — Не было бы коррупционных фактов, не было бы и никаких оснований говорить об ущербе имиджу, — заявил в беседе с журналистами председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили, комментируя очередное письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.По его словам, когда человек находится в таком положении, естественно, он может делать любые заявления, однако факты говорят о другом.«Осужденный может сделать заявление любого содержания, кто ему запретит делать заявления, но другое дело — судебный процесс, который проходил. В ходе судебного процесса четко видны факты, за которые ему был назначен конкретный срок наказания.Нельзя хотеть того, чтобы был нанесен ущерб имиджу твоего политического лидера, но если есть коррупция, то именно эта коррупция наносит ущерб имиджу, а не партия. Не было бы коррупционных фактов, не было бы и никаких оснований говорить об ущербе имиджу», — заявил Кадагишвили.





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