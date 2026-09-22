Агентство по управлению грантами профинансировало в 2025 году 17 организаций на общую сумму 1 657 775 лари

22.09.2026 14:45





Из государственного бюджета Грузии на 2026 год для Агентства по управлению государственными грантами выделено 1 650 000 лари. Агентство было создано под контролем правительства в апреле 2025 года. Как заявляет премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сейчас оно находится в режиме постепенного прекращения деятельности и будет закрыто до конца года.



Целью создания агентства «Грузинская мечта» назвала поддержку зарегистрированных в Грузии общественных организаций путем предоставления государственных грантов. Гранты финансируются из государственного бюджета и, согласно положению об агентстве, выдаются в соответствии с приоритетными направлениями и целевыми программами, определенными правительством.



Из государственного бюджета на 2026 год для агентства предусмотрено 1 650 000 лари. Согласно главному финансовому документу, на оплату труда (численность сотрудников — 16 человек) агентству выделено 1 122,0 лари, в разделе «расходы» предусмотрено 1 624,0 лари, а 26,0 составляет нефинансовый актив.



В то же время в бюджете была заложена отдельная программа для финансирования общественных инициатив под названием «Поддержка гражданских инициатив». В рамках данной программы первоначально было выделено 20 миллионов лари, однако бюджет был скорректирован, и в итоге сумма составила 2 миллиона лари.



Агентство по управлению государственными грантами объявило публичный конкурс на получение грантов в июле 2025 года, а в ноябре прошлого года приняло решение о финансировании 17 гражданских организаций за счет государственного гранта. По информации ведомства, общий бюджет победивших гражданских инициатив составил 1 657 775 лари. Государственный грант был распределен между следующими организациями и их программами:



• «Общество Красного Креста Грузии» — цель проекта — укрепление социальных услуг в Кутаиси и содействие развитию профессиональных услуг по уходу на дому. Грант из бюджета — 100 000 лари;

• «Агентство развития демократии» — грант был получен на проект «Программа позитивного родительства в регионах», целью которого была «поддержка родителей и других лиц, ответственных за заботу о ребенке, участвующих в проекте, в использовании позитивных методов воспитания и развития ребенка, укреплении навыков ненасильственного общения, основанного на ценностях, и ухода за детьми». Грант из бюджета — 99 980 лари;

• «Национальная сеть женщин с ограниченными возможностями» — проект был направлен на содействие увеличению участия лиц с ограниченными возможностями в общественной жизни путем развития инклюзивной психологической помощи. Проект получил грант в размере 99 997 лари;

• «Центр исследований мира» — цель программы — исследование культурного и этнического разнообразия и влияния СМИ в муниципалитете Марнеули. Грант — 97 950 лари;

• «Экологическая ассоциация «Деа»» — финансирование было получено на проект, целью которого являлась защита биоразнообразия, в том числе мест обитания перелетных птиц, на прилегающей к Колхидскому национальному парку территории в пределах административной единицы Земо-Чаладиди муниципалитета Сенаки путем повышения осведомленности местного населения, создания систем наблюдения за птицами и налаживания устойчивого сотрудничества. Проект профинансирован в размере 99 366 лари.

• «Исследовательский центр демографии и здоровья Грузии» получил финансирование на проект, целью которого было комплексное и всестороннее изучение факторов, обусловливающих снижение рождаемости, в национальном контексте Грузии. Выдан грант в размере 97 900 лари;

• «Шахматный клуб «Мерани»» — проект был направлен на развитие инклюзивного шахматного клуба для детей с аутизмом. Проект профинансирован из бюджета на 100 000 лари.

• «Общество психиатров Грузии имени Авлипа Зурабашвили» получило 93 480 лари на программу «Еще один шаг к достойной старости», целью которой было содействие созданию национальной программы по деменции.

• Целью проекта «Энаграммы» было внедрение искусственного интеллекта в систему образования. Проект получил из бюджета грант в размере 100 000 лари;

• Проект «Центра участия и вовлечения CIPSI», целью которого было повышение эффективности сакребуло, профинансирован на 99 920 лари;

• Проект «Общественного защитника» предусматривал изучение потребностей женщин из этнических меньшинств и содействие поиску путей интеграции, выявление и анализ социального, экономического, образовательного и гражданского положения, потребностей женщин и девочек — представителей этнических меньшинств в Грузии, а также системных барьеров, препятствующих их полноценному участию в общественной жизни. Организация получила финансирование в размере 99 688 лари.

• Фонд исследований и поддержки аутизма получил грант в размере 99 535 лари на проект, предусматривающий создание тепличного хозяйства на базе Национального центра аутизма для содействия развитию навыков самостоятельной жизни лиц с аутизмом и улучшению степени их социальной интеграции;

• «Центр культуры, образования и спорта Союза слепых Грузии», проект которого направлен на содействие развитию образования, искусства и спорта для слепых, получил финансирование в размере 99 910 лари.

• «Национальный институт дебатов и образования» получил 100 000 лари на проект «Молодежь для регионального развития» (серия публичных выступлений и дискуссий для выявления и адвокации решения местных проблем);

• «Фонд реабилитации подростков с инвалидностью и диабетом «Арт Холл +»», проект которого называется «Молодежный подкаст — «Арт Холл» в микрофон: защита прав молодежи и развитие возможностей» и предусматривает создание и распространение оригинальных эпизодов подкаста, получил финансирование в размере 99 825 лари;

• «Союз слепых и глухих Абхазии «Хера»» получил 70 495 лари в качестве государственного гранта на проект «Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями с помощью вспомогательных технологий», предусматривающий использование вспомогательных технологий в инклюзивном обучении слепых и слабовидящих учащихся в виде аудиокниг;

• «Новый грузинский хаб» получил 99 729 лари в качестве государственного гранта на проект «Вместе мы можем больше», целью которого является укрепление вовлеченности и компетенций родителей в сфере инклюзивных отношений, эмоционального интеллекта, равноправной коммуникации и социальной интеграции.



Таким образом, Агентство по управлению грантами профинансировало проекты 17 организаций в рамках объявленного в 2025 году конкурса малых грантов, с общим бюджетом 1 657 775 лари.



Созданию Агентства по управлению грантами предшествовали изменения в законе «О грантах», на основании которых предоставление грантов в Грузии иностранными донорскими организациями было поставлено в зависимость от согласия правительства Грузии. Согласно действующему закону, получение иностранного гранта без согласия правительства не допускается. В период принятия этого закона правительство также создало Агентство по управлению государственными грантами и объявило его целью поддержку общественных организаций путем предоставления государственных грантов.



На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Агентство по управлению государственными грантами «находится в режиме постепенного прекращения деятельности» и будет закрыто до конца года. Ираклий Кобахидзе назвал неправительственные организации «искусственным феноменом» и также отметил, что «НПО» были созданы для иностранного политического вмешательства.





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