Двери Церкви открыты для всех - архимандрит Серафим о визите Лужкова

08.05.2017 13:03



В своем комментарии отец Серафим заявляет, что двери Церкви открыты для всех, будь то политик или крестьянин.



"Вот мне интересно, тут такой ажиотаж поднялся по поводу присутствия Лужкова на молебне, оказывается он оккупант. В первую очередь, спрашиваю я вас, разве я дал этому человеку визу? Я присвоил ему звания почетного гражданина Тбилиси и Батуми? Если его впустили в страну и человек пришел на службу в церковь, я должен был сказать ему "уходи отсюда"? Двери Церкви открыты для всех, будь то политик или крестьянин. Самое главное, что в церкви и прилегающей к ней территории никому я не дам права говорить о политике, но выгонять я никого не буду. Свое мнение я всегда скажу громко, будь то враг или друг. Это мое частное мнение", - заявляет архимандрит.



Читайте также: Пограничник не имел формальных причин отказать Лужкову во въезде - замглавы МВД



Напомним, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков находится в Грузии вместе с супругой. Как известно, они посетили монастырь 13 ассирийских отцов в селе Канда.



Юрий Лужков дважды, в 2006 и 2009 годах, побывал на оккупированных территориях Грузии. Будучи мэром Москвы он всячески способствовал оккупации грузинских территорий и укреплению там российского влияния, а также поддерживал независимость этих оккупированных территорий. Тем самым Юрий Лужков нарушил закон "Об оккупированных территориях", который действует в Грузии, однако реагирования со стороны правоохранительных органов не было.



Это не первый случай, когда грузинские правоохранители игнорируют закон "Об оккупированных территориях". Так, к примеру, в прошлом году в Грузии гостила итальянская музыкальная группа "Рикки и Повери", которая ранее побывала в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии и даже получила награду из рук лидера осетинских сепаратистов Эдуарда Кокойты.





Архимандрит Серафим прокомментировал визит бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию. В ходе визита экс-мэр посетил церковь в селе Канда, предстоятелем которого является отец Серафим. На его странице опубликованы фотографии, в которой он запечатлен вместе с Лужковым.В своем комментарии отец Серафим заявляет, что двери Церкви открыты для всех, будь то политик или крестьянин."Вот мне интересно, тут такой ажиотаж поднялся по поводу присутствия Лужкова на молебне, оказывается он оккупант. В первую очередь, спрашиваю я вас, разве я дал этому человеку визу? Я присвоил ему звания почетного гражданина Тбилиси и Батуми? Если его впустили в страну и человек пришел на службу в церковь, я должен был сказать ему "уходи отсюда"? Двери Церкви открыты для всех, будь то политик или крестьянин. Самое главное, что в церкви и прилегающей к ней территории никому я не дам права говорить о политике, но выгонять я никого не буду. Свое мнение я всегда скажу громко, будь то враг или друг. Это мое частное мнение", - заявляет архимандрит.Напомним, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков находится в Грузии вместе с супругой. Как известно, они посетили монастырь 13 ассирийских отцов в селе Канда.Юрий Лужков дважды, в 2006 и 2009 годах, побывал на оккупированных территориях Грузии. Будучи мэром Москвы он всячески способствовал оккупации грузинских территорий и укреплению там российского влияния, а также поддерживал независимость этих оккупированных территорий. Тем самым Юрий Лужков нарушил закон "Об оккупированных территориях", который действует в Грузии, однако реагирования со стороны правоохранительных органов не было.Это не первый случай, когда грузинские правоохранители игнорируют закон "Об оккупированных территориях". Так, к примеру, в прошлом году в Грузии гостила итальянская музыкальная группа "Рикки и Повери", которая ранее побывала в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии и даже получила награду из рук лидера осетинских сепаратистов Эдуарда Кокойты.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

