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Демография: за 25 лет за границей родились 200 тысяч грузин


01.06.2017   19:21
За последние 25 лет за границей родились минимум 200 тысяч грузин. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщила председатель «Фонда демографического возрождения» Тамара Чибурданидзе.

Фонд был основан в 2013 году и является общественной организацией, которая тесно сотрудничает с комитетом здравоохранения парламента Грузии и Кавказским международным университетом.

Основателями фонда являются в том числе двое депутатов парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта»: Дмитрий Хундадзе (почетный председатель фонда) и Захария Куцнашвили.

В течение последних нескольких месяцев представители фонда вместе с демографами провели работу с представителями грузинской диаспоры.

На основании этих данных было подсчитано приблизительное количество детей, которые родились за границей за последние 25 лет.

По словам Чибурданидзе, цифра может быть и в два раза больше, учитывая, что многие семьи не зарегистрированы официально и находятся в той или иной стране нелегально.

«Точной статистики о проживающих за рубежом грузинах и рожденных там наших соотечественников нет, но существуют демографические расчеты о гражданах репродуктивного возраста, уехавших из Грузии. Согласно этим приблизительным подсчетам, за рубежом за последние 25 лет родились минимум 200 тысяч грузин», — сказала Чибурданидзе.

Она указала на то, что дети грузинских эмигрантов, родившиеся за рубежом, обычно получают только гражданство той страны, в которой они проживают. Поэтому Чибурданидзе поддерживает инициативу правительства, согласно которой, граждане Грузии после внесения изменений в конституцию смогут получать двойное гражданство по упрощенной системе.

Количество граждан Грузии, проживающих за рубежом в начале 19 века, составляло порядка 400 тысяч, а сейчас их число перевалило за миллион, — отметила Чибурданидзе.

Она подчеркнула, что для Грузии, как для страны с многочисленной диаспорой важно иметь тесную связь с соотечественниками за рубежом.

«Эта связь особенно нужна детям, большая часть которых или не знает грузинский язык, или знает плохо», — подчеркнула Чибурданидзе.






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