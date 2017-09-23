Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Делегация Орской епархии РПЦ посетила Грузию


23.09.2017   20:39
Состоялась встреча Святейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с делегацией духовенства Орской епархии Русской Православной Церкви, сообщает ТРК «Евразия».

На приеме присутствовал Преосвященный епископ Орский и Гайский Ириней, которого сопровождали секретарь Орской епархии протоиерей Сергий Баранов, игумения Иверского женского монастыря г. Орска Ксения (Пашкова) и клирики епархии.

После краткой дружественной беседы Святейший Патриарх Илия пригласил гостей совершить общую молитву – вместе с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви правящий архиерей и духовенство Орской епархии совершили вечернее молитвенное правило, сообщает пресс-служба Орской епархии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан и Грузия создают совместное предприятие для управления БТК
Снижены тарифы на производство электроэнергии для тепловых станций
Очередная Шнобелевская премия отметила исследования в сфере азарта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Для жителей Гальского района будет задействована специальная программа здравоохранения
В Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии
Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС
Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии
В 2016 году грузинскими медицинскими услугами воспользовались до 1500 пациентов из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Нью-Йорке проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В Армении открылась выставка, посвященная жертвам сталинских репрессий
Вертолет из Азербайджана тушит пожар в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна