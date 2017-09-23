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Делегация Орской епархии РПЦ посетила Грузию
23.09.2017 20:39
Состоялась встреча Святейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с делегацией духовенства Орской епархии Русской Православной Церкви, сообщает ТРК «Евразия».
На приеме присутствовал Преосвященный епископ Орский и Гайский Ириней, которого сопровождали секретарь Орской епархии протоиерей Сергий Баранов, игумения Иверского женского монастыря г. Орска Ксения (Пашкова) и клирики епархии.
После краткой дружественной беседы Святейший Патриарх Илия пригласил гостей совершить общую молитву – вместе с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви правящий архиерей и духовенство Орской епархии совершили вечернее молитвенное правило, сообщает пресс-служба Орской епархии.
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